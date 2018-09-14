Молодой, да ранний: 16-летний юноша ограбил 6 жилищ в Кишиневе (ВИДЕО)

Несовершеннолетний, являющийся уроженцем Теленештского района, подозревается в ограблении ряда жилищ в Кишиневе.

Согласно информации, собранной в ходе расследования, 16-летний юноша в августе-сентября проник в шесть жилищ на Чеканах, из которых вынес имущества на сумму 34 тысячи леев.

В ходе допросов несовершеннолетний признал свою вину. Он рассказал, что проникал в жилища путем взлома окон, либо заметив, что окно открыто, а хозяев нет дома. Выяснилось, что ранее юноша был судим за подобные преступления.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело, он находится на свободе. Если его вина будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.