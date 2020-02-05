Молодой человек залез на крест у церкви на Чеканах: на место прибыли полицейские, спасатели и врачи (ВИДЕО)

Молодой человек залез на крест у церкви на Чеканах: на место прибыли полицейские, спасатели и врачи (ВИДЕО)

В столичном секторе Чеканы произошёл необычный инцидент. 26-летний мужчина по неизвестной причине залез на крест, установленный во дворе церкви, и не хотел самостоятельно спускаться. На место происшествия прибыли спасатели, экипаж полиции и бригада скорой помощи.

По данным полиции, ЧП произошло минувшим вечером на улице Мирча чел Бэтрын. Спустя некоторое время спасателям удалось снять мужчину с креста. Хулиган был сопровождён в инспекторат полиции, передаёт protv.md.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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