Молодой человек угнал автомобиль в Сороке, чтобы попасть в Кишинев

Владелец машины на несколько минут зашел в магазин, не выключив при этом двигатель, а когда выходил, увидел, как его автомобиль едет по трассе.

Хозяин автотранспортного средства, а также полицейские отправились вслед за угонщиком, несколько раз призывая его остановиться, однако он отказывался сделать это. В какой-то момент он потерял управление и врезался в дерево.

Молодого человека задержали. Он признался, что был в гостях у приятеля в Сороке, а когда ему пришлось вернуться в Кишинев, он обнаружил, что на обратную дорогу у него нет денег.

– Я просто увидел автомобиль и, не знаю, как это объяснить, сел в него. Алкогольные напитки не употребляю, – рассказал угонщик.

Обстоятельства происшествия выясняются, пишет trm.md.