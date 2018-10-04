Молодой человек скончался в результате страшной аварии в Оргееве: его приятель сел за руль пьяным до беспамятства (ФОТО 18+)

Смертельная авария произошла приблизительно в 03.30 ночи в селе Фурчень Оргеевского района.

Как сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования, за рулём автомобиля находился 25-летний мужчина. Кроме него в машине находились ещё трое его приятелей. Молодые люди возвращались с тусовки.

Водитель автомобиля, который находился практически в состоянии алкогольной комы, превысил скорость и заехал на бордюр, отчего потерял контроль над рулевым колесом, а автомобиль вылетел из проезжей части и перевернулся. В результате аварии один из приятелей, 21-летний молодой человек, скончался на месте. Двум другим, 19 и 20 лет, а также водителю понадобилась медицинская помощь. В результате прохождения алкотестера прибор показал концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя в размере 1.09 мг/л, что определяется, как состояние сильного алкогольного опьянения.

Органы правопорядка расследуют это дело.