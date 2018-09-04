Молодой человек промышлял в Кишиневе кражей велосипедов (ВИДЕО)

По подозрению в совершении ряда краж на Буюканах в период с июля по август столичной полицией был задержан 17-летний кишиневец.

Следователи собрали на сегодняшний день достаточно доказательств вины несовершеннолетнего в четырех случаях. Также он подозревается в нескольких других.

Юноша признал свою вину. Он рассказал, что воровал велосипеды, оставленные их хозяевами без присмотра, а затем продавал за несколько тысяч леев, хотя реальная их стоимость составляла от 8 500 до 16 500 леев.

Расследование в отношении молодого человека ведется без заключения его под стражу. Ранее он уже был судим за подобные преступления. Если его вина будет доказана, ему грозит наказание в виде штрафа от 32 до 67 тысяч леев, общественные работы на срок от 180 до 240 часов либо лишение свободы на срок до 4 лет.

Момент одной из краж, совершенной из многоквартирного дома, попал в объектив камеры видеонаблюдения.