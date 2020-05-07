Молодогвардейцы запустили республиканскую акцию “Георгиевская ленточка” (ФОТО)

7 мая активисты “Молодой гвардии” запустили республиканскую акцию “Георгиевская ленточка”. Юноши и девушки при соблюдении всех эпидемиологических норм раздали тысячи лент жителям Кишинева и Бельц.



Граждане приветствовали ребят и благодарили их за инициативу.

– Георгиевская лента всегда останется для нас символом героизма, мужества и самоотверженности молдавского народа в период Великой Отечественной Войны, – отметил исполнительный секретарь организации Виктор Поляков.

Стоит напомнить, что акция проводится молодежным крылом ПСРМ ежегодно. Юноши и девушки активно участвуют и в других мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.

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