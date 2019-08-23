Молодогвардейцы провели мероприятие, приуроченное к 75-ой годовщине освобождения Молдовы от немецко-фашистских захватчиков (ФОТО)

Молодогвардейцы провели мероприятие, приуроченное к 75-ой годовщине освобождения Молдовы от немецко-фашистских захватчиков (ФОТО)

Накануне празднования 75-ой годовщины освобождения Молдовы от немецко-фашистских захватчиков волонтерское движение «Волонтёры Победы» совместно с молодёжным крылом Партии социалистов «Молодая гвардия» провели памятное мероприятие в центре столицы.

– Ребята раздавали прохожим точную копию газеты «Правда», датированную 10 мая 1945 года, а также всем знакомые Георгиевские ленточки. Люди с большим интересом отнеслись к распространяемой информации и с радостью разбирали газеты у волонтеров, – сообщается на странице «Молодой гвардии» в соцсети.

В связи с празднованием 75-ой годовщины освобождения Молдовы от немецко-фашистских захватчиков «Волонтёры Победы» совместно с «Молодой Гвардией» проведут еще несколько мероприятий вплоть до 24 августа. Следующее мероприятие запланировано на сегодня, 23 августа. В центральном кишинёвском парке имени Штефана чел Маре пройдет открытие фотовыставки «Помни меня», где будут представлены фотографии Молдовы в годы Великой Отечественной войны.

Кроме этого, молодежь примет участие в праздничном концерте на площади Великого национального собрания, где развернет 75-метровую Георгиевскую ленту в память о погибших солдатах.

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