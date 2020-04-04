Молодогвардейцы приходят на помощь пожилым людям (ФОТО)

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Молодёжное крыло Партии социалистов инициировало волонтёрское движение, члены которой устраивают благотворительные акции в поддержку старшего поколения, оказавшегося в зоне риска в связи с ситуацией с коронавирусом.

В частности, юноши и девушки помогают пенсионерам, которые вынуждены оставаться дома, продуктами питания и лекарствами.

– Мы призываем молодых людей присоединяться к волонтёрскому движению, не быть равнодушными и помнить о том, что только общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности, – отмечают молодогвардейцы.

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