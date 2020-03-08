Молодогвардейцы поздравили женщин всей страны с праздником (ФОТО)

Молодогвардейцы поздравили женщин всей страны с праздником (ФОТО)

8 марта десятки активистов “Молодой гвардии” по всей стране вышли на улицы своих городов, чтобы поздравить женщин с праздником. 

Представительницам прекрасной половины человечества вручали цветы и воздушные шары красного цвета. Виновниц торжества такое внимание приятно тронуло.

– Наша задача – окружить и молодых мам, и бабушек, и всех женщин нашей страны заботой и вниманием. Хотелось бы просто пожелать каждой море любви, цвести и смело по жизни идти, украшайте собою этот мир и просто будьте счастливы! С 8 Марта, дорогие женщины! – отметили активисты “Молодой гвардии”. 

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