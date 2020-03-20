Молодогвардейцы помогли пенсионерам с продуктами (ФОТО)

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Активисты молодёжного движения “Молодая гвардия” выступили в качестве волонтёров и организовали акцию, в рамках которой помогают малоподвижным пожилым и людям с ограниченными возможностями.

Юноши и девушки приносят им пакеты с необходимыми продуктами питания. Как сообщил на своей странице в социальной сети вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский, все продукты приобретены за счёт спонсорских средств.

– Большое спасибо ребятам! Берегите себя! – поблагодарил волонтёров Витнянский.

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