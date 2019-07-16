Молодогвардейцы оказали помощь пострадавшим в результате обрушения дома в Атаках (ФОТО)

Молодогвардейцы Окницы при содействии всех территориальных организаций “Молодой гвардии” в нашей стране, а именно, из Кишинева, Бельц, Новых Анен, Дрокии, Дондюшан, Сороки, Рышкан, Бричан и других районов оказали посильную помощь людям, оставшимся без крова в результате обрушения одного из подъездов жилого дома в Атаках.
Помощь собирали на протяжении нескольких дней. Речь шла о вещах первой необходимости: одежде, средствах гигиены, одеялах, подушках, постельном белье, продуктах питания и так далее.
– Для всей нашей страны стало большим потрясением то, что произошло в городе Атаки. Множество семей остались без крыши над головой и без элементарных средств сосуществования. “Молодая гвардия” решила сплотиться и помочь пострадавшим. Мы постарались сделать все, что в наших силах, чтобы не оставить людей наедине с этой бедой. Этим людям сейчас, как никогда, нужна наша поддержка! “Молодая гвардия” всегда помогала и будет помогать людям, которые попали в беду или просто нуждаются в нашей помощи, – отметил руководитель ТО “Молодая гвардия” в Окнице Руслан Деренеу.