Молодогвардейцы оказали помощь пострадавшим в результате обрушения дома в Атаках (ФОТО)

Молодогвардейцы Окницы при содействии всех территориальных организаций “Молодой гвардии” в нашей стране, а именно, из Кишинева, Бельц, Новых Анен, Дрокии, Дондюшан, Сороки, Рышкан, Бричан и других районов оказали посильную помощь людям, оставшимся без крова в результате обрушения одного из подъездов жилого дома в Атаках.

Помощь собирали на протяжении нескольких дней. Речь шла о вещах первой необходимости: одежде, средствах гигиены, одеялах, подушках, постельном белье, продуктах питания и так далее.