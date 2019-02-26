Молодого человека поймали с наркотиками на одной из столичных улиц (ВИДЕО)

Молодого человека поймали с наркотиками на одной из столичных улиц (ВИДЕО)

Странное поведение парня, сидящего на обочине дороги, привлекло внимание патрульных. Заметив автомобиль правоохраниетелей, мужчина выбросил на дорогу пакет с белым веществом со специфическим запахом.

Подозреваемый в употреблении наркотиков был доставлен в полицейский участок. Мужчина признался, что при себе имел наркотическое вещество – синтетический стимулятор Альфа-ПВП, пишет canal3.md.

Обнаруженные вещества были изъяты и отправлены на экспертизу. В настоящее время мужчина находится под следствием.

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