Молодёжные организации из Молдовы смогут получить гранты до 350 тысяч леев

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Молодёжные организации Республики Молдова смогут получить гранты от государства в размере до 350 000 леев. Они будут предоставлены в рамках “Программы грантов 2020”, запущенной сегодня Министерством образования, культуры и исследований.

Заявки на участие принимаются до 31 января следующего года, передаёт moldpres.md. На церемонии запуска программы объявили, что для проектов, реализуемых на местном и региональном уровнях, минимальная сумма будет составлять 70 тыс. леев, а максимальная – 200 тыс. леев. Проекты национального и международного уровня смогут получить до 350 тыс. леев.

На предоставление грантов в 2020 году будет выделено 7 млн. леев. Гранты будут предоставлены 20-30 организациям в зависимости от качества представленных проектов.

В текущем году 24 молодёжные организации получили финансирование в рамках данной программы, пишет источник. Общая сумма грантов составила 5,5 млн. леев.