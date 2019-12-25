Молодёжные организации из Молдовы смогут получить гранты до 350 тысяч леев

Молодёжные организации из Молдовы смогут получить гранты до 350 тысяч леев

Молодёжные организации Республики Молдова смогут получить гранты от государства в размере до 350 000 леев. Они будут предоставлены в рамках “Программы грантов 2020”, запущенной сегодня Министерством образования, культуры и исследований.

Заявки на участие принимаются до 31 января следующего года, передаёт moldpres.md. На церемонии запуска программы объявили, что для проектов, реализуемых на местном и региональном уровнях, минимальная сумма будет составлять 70 тыс. леев, а максимальная – 200 тыс. леев. Проекты национального и международного уровня смогут получить до 350 тыс. леев.

На предоставление грантов в 2020 году будет выделено 7 млн. леев. Гранты будут предоставлены 20-30 организациям в зависимости от качества представленных проектов.

В текущем году 24 молодёжные организации получили финансирование в рамках данной программы, пишет источник. Общая сумма грантов составила 5,5 млн. леев.

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