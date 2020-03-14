Молодёжь попала в серьёзное ДТП в Бачой, четверо в больнице (ФОТО)

Молодёжь попала в серьёзное ДТП в Бачой, четверо в больнице (ФОТО)

Жуткая авария случилась сегодня ранним утром в селе Брэила коммуны Бачой сектора Ботаника. Машина врезалась в забор, а после – в опору ЛЭП, из-за чего была полностью покорёжена. 

В результате ДТП четыре человека, две девушки и два парня в возрасте от 20 лет до 21 года, были в срочном порядке доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. По словам очевидцев, всего в машине находилось 7 человек, передаёт tv8.md.

По данному факту инициировано расследование, в рамках которого правоохранители установят, кто именно из молодых людей находился за рулём автомобиля, и по какой причине случилось ДТП.

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