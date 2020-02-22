Молодёжь из регионов пройдет обучение в сфере сельхозбизнеса

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Молодые люди из разных регионов страны, намеренные открыть, либо уже ведущие сельскохозяйственную предпринимательскую деятельность, пройдут обучение в области эффективного запуска и управления бизнесом. Курсы пройдут для 240 молодых людей 18-35 лет, проживающих или работающих в сельских населённых пунктах.

Программа обучения, а также другие мероприятия, предназначенные для молодёжи, будут проводиться в течение следующих 9 месяцев в рамках проекта “Инновационные образовательные мероприятия и методы для молодёжи из регионов”. На курсах, пишет moldpres.md, будет представлена информация, касающаяся регистрации предприятия, эффективного использования финансовых, материальных и технических ресурсов, применения инновационных методов инвестирования в бизнес, стимулирования создания и развития комплексных предприятий, использования передовых технологий в производстве товаров и услуг. По итогу 40 участников отберут для прохождения практики у успешных бизнесменов.