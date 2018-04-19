Молодежь убрала недостроенный Театр “С улицы Роз” (ФОТО)

Молодежь убрала недостроенный Театр “С улицы Роз” (ФОТО)

Уборку провели активисты “Молодой гвардии” и лицеисты. 

– Некогда там были установлены стеклопакеты, кое-где – внутренние двери, но последние 9 лет здание простаивает без какого бы то ни было присмотра, что ведет к его постепенному разрушению. До боли обидно. На сегодняшний день все окна разбиты. Все развалено. Сегодня вместе с ребятами сделали первый шаг на пути к завершению строительства театра, – написал на своей странице в соцсети муниципальный советник ПСРМ Юрий Витнянский. 

По его словам, депутат парламента Марина Радван инициировала целую серию акций, направленных на акцентирование внимания общественности на проблему театра. Молодежь готова помогать ей в этом, отметил он.

– Я, убежден, что театр должен быть достроен. Будем добиваться полного завершения его строительства, – подчеркнул социалист. 

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