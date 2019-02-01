Молодежь призвала не голосовать на выборах за “оголтелых унионистов”, а выбрать настоящих патриотов (ВИДЕО)

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Активисты молодёжного патриотического движения “Потомки Штефана”, а также Правительства молодежи Республики Молдова раскритиковали ряд кандидатов в депутаты парламента за “явную приверженность унионизму”. В их числе – председатель партии “Действие и солидарность” Майя Санду, которой припомнили закрытие школ по всей стране.

В частности, председатель движения Думитру Ройбу назвал Санду “оголтелым унионистом, которая выступает за ликвидацию Молдовы”, пишет infotag.md. Глава молодежной организации напомнил о “неприглядной роли в руководстве страны” и вице-премьера по евроинтеграции Юрие Лянкэ.

– Лянкэ был главой правительства в тот момент, когда в стране украли миллиард. Он дал разрешение на покрытие этой финансовой дыры средствами, которые были преобразованы в государственный долг, и которые мы, как налогоплательщики, сейчас возвращаем, – сказал Ройбу.

“Открытым унионистом” назвал он и премьер-министра страны Павла Филипа.

– Как можно говорить о Филипе, как приверженце “молдавской государственности”, если недавно он признался, что он румын? Имеет ли он право с такими взглядами быть главой исполнительной власти суверенной Молдовы? – задался вопросами молодой человек.

Ройбу также отметил, что в парламент собирается пройти еще один “оголтелый унионист” – экс-примар Дорин Киртоакэ.

– Этот персонаж отметился рядом поступков. Помнится, он возил тогдашнему президенту Румынии Траяну Бэсеску “землю Бессарабии” в горшке. Киртоакэ уже управлял столицей 10 лет, и не дай Бог ему попадется в “управление” страна. К тому же, как может стать депутатом лицо, которое является фигурантом уголовного дела? – добавил Ройбу.

В данной связи молодые люди призвали всех жителей Молдовы не отдавать свои голоса на предстоящих выборах тем, кто делает ликвидации государственности республики, а выбрать истинных патриотов нашей страны, выступающих за сохранение и укрепление суверенитета и нейтралитета РМ.

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