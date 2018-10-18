Молодежь посетила молдавские монастыри в рамках бесплатной экскурсии под патронатом президента

В конце прошлой недели более 50 молодых людей посетили монастырь Путна и Сучавскую или Тронную крепость Молдовы. Мероприятие проходило под патронатом Президента Республики Молдова Игоря Додона.

Бесплатная экскурсия являлась частью большой программы, посвящённой году Штефана чел Маре. Таким образом, 13 октября молодёжь из разных населённых пунктов Молдовы имела возможность посетить монастырь Путна. Это место имеет особое значение для молдавского народа, так как именно там похоронен великий господарь Штефан чел Маре, который прославил Молдову за её пределами. Кроме этого, для молодёжи была организована экскурсия в Музей монастыря Путна, где юноши и девушки имели возможность ближе ознакомиться c объектами и реликвиями из жизни великого господаря.

Во второй половине дня молодые люди посетили Тронную крепость в Сучаве – бывшей столице той Молдовы, которой правил Штефан Великий. Таким образом, молодёжь узнала об истории крепости, об эволюции системы обороны и роли Штефана чел Маре в возведении здания военно-стратегического значения для тех времён.

Молодежь была впечатлена величием Штефана Великого и подчеркнула роль правителя в укреплении и развитии молдавского государства. Стоит отметить, что в дальнейшем молодёжь посетит другие крепости и исторические достопримечательности в рамках программы, посвящённой году Штефана Великого.