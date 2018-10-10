Молодая женщина угодила под колеса машины в Каменке

Авария произошла в селе Севериновка. Управляя автомобилем марки Mitsubishi, 39-летний сельчанин совершил наезд на молодую женщину, которая шла в попутном направлении посередине проезжей части дороги.

Водитель сам доставил пострадавшую в Центральную районную больницу. Медики констатировали у 21-летней жительницы села Катериновка ушибы теменной области и левой стопы. После оказания неотложной помощи она была направлена на амбулаторное лечение.

Обстоятельства выясняются.