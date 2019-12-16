Тираспольчанка пострадала в результате столкновения двух автомобилей

Тираспольчанка пострадала в результате столкновения двух автомобилей

Volkswagen и “ВАЗ-2106” не поделили дорогу на пересечении улиц 9 Января и Шевченко в Тирасполе.

В результате аварии пострадала 19-летняя девушка, которая находилась в “Жигули”, на переднем пассажирском сидении. С закрытой черепно-мозговой травмой девушку госпитализировали, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В ходе дознания было установлено, что водитель Volkswagen выехал на перекрёсток на запрещающий красный сигнал светофора. Сидевший за рулём авто 49-летний житель Слободзеи пояснил госавтоинспекторам, что по пути следования внезапно почувствовал недомогание. Разбирательство продолжается.

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