Девушка написала прощальное письмо в соцсетях и попыталась свести счёты с жизнью

Свести счёты с жизнью попыталась 21-летняя тираспольчанка. Инцидент произошёл в минувшие выходные.
По данным пресс-службы МВД Приднестровья, девушка в соцсетях отправила друзьям прощальное сообщение. Те забили тревогу и позвонили в милицию. По адресу выехали и спасатели. Поднявшись по лестнице в окно второго этажа, сотрудники обнаружили девушку на балконе без сознания и вызвали скорую. Врачи оказали ей помощь.
В крайне тяжёлом состоянии пострадавшая была госпитализирована в реанимацию. На полу были обнаружены недопитая бутылка шампанского и несколько пустых пластинок от антидепрессантов.
Обстоятельства случившегося выясняются.
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