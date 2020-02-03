Девушка написала прощальное письмо в соцсетях и попыталась свести счёты с жизнью

Девушка написала прощальное письмо в соцсетях и попыталась свести счёты с жизнью

Свести счёты с жизнью попыталась 21-летняя тираспольчанка. Инцидент произошёл в минувшие выходные. 

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, девушка в соцсетях отправила друзьям прощальное сообщение. Те забили тревогу и позвонили в милицию. По адресу выехали и спасатели. Поднявшись по лестнице в окно второго этажа, сотрудники обнаружили девушку на балконе без сознания и вызвали скорую. Врачи оказали ей помощь.

В крайне тяжёлом состоянии пострадавшая была госпитализирована в реанимацию. На полу были обнаружены недопитая бутылка шампанского и несколько пустых пластинок от антидепрессантов.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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