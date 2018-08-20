Молодая рыбничанка угодила в реанимацию, перебегая дорогу в неположенном месте

Молодая рыбничанка угодила в реанимацию, перебегая дорогу в неположенном месте

За 3 минувших дня в Приднестровье зафиксированы две аварии, в результате которых пострадали два человека. Погибших нет.

Одно ДТП произошло в Рыбнице. Управляя автомобилем Kia, 47-летний житель города совершил наезд на девушку, которая перебегала проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

– С подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга врачи госпитализировали 16-летнюю рыбничанку в реанимационное отделение, – сообщили в МВД Приднестровья.

В селе Карагаш Слободзейского района от наезда автомобиля пострадал велосипедист. Так, 35-летняя жительница за рулем Volkswagen Golf совершила наезд на пожилого мужчину, выехавшего на дорогу в нарушение правил. К тому же, пожилой мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

65-летний сельчанин с переломом правого бедра и ушибами был госпитализирован. Оба транспортных средства помещены на штрафплощадку.

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