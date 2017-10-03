Молодая пара убила пожилого собутыльника в ходе застолья (ВИДЕО)

21-летний молодой человек и его 32-летняя сожительница из села Сирець Страшенского района подозреваются в жестоком убийстве 63-летнего мужчины.

Преступление было совершено 30 сентября в селе Шестачь. Там в одном из домов обнаружили бездыханное тело его хозяина. На нем были обнаружены признаки насильственной смерти: рана на шее.

В результате проведенного расследования сотрудники полиции установили возможную причастность к убийству вышеуказанной пары. Выяснилось, что в этот день подозреваемые выпивали вместе с убитым. В ходе попойки между ними произошла ссора, завершившаяся убийством хозяина дома. Смертельный удар ножом нанес молодой человек.

После совершения преступления подозреваемые сбежали, однако уже 1 октября были задержаны. В ходе допросов они признали свою вину.

Заведено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное заключение.