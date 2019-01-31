Молодая комратчанка попалась на краже детской коляски

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20 января в инспекторат полиции Вулканешт поступило заявление от местной жительницы 1995 г. р. о краже. По словам женщины, неизвестные лица похитили из подъезда её дома детскую коляску стоимостью 3 000 леев.

По факту кражи было начато уголовное преследование. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, лицо, совершившее преступление, было установлено, передаёт gagauzinfo.md. Злоумышленницей оказалась жительница муниципия Комрат 2000 г. р.

За подобное нарушение законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Обстоятельства инцидента выясняются.