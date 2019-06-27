«Молодая гвардия» закрасила все объявления о продаже наркотических веществ в центре столицы (ФОТО)

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«Молодая гвардия» провела акцию «Молодежь выбирает жизнь» и закрасила все объявления о продаже наркотических веществ в центре столицы по случаю Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

– Я знаю целые районы, где угрожающие масштабы приобретает это негативное явление среди молодежи. Самому молодому наркоману в Молдове – девять лет, он из города Кантемир. Средний возраст, когда молодые люди начинают потреблять наркотики – 14 – 15 лет, – рассказал депутат парламента от ПСРМ Владимир Односталко.

По его словам, для нашей страны феномен наркомании представляет огромную проблему, так как употребляют наркотики люди, которые могут работать, зарабатывать, платить налоги, то есть, те, кто могут участвовать в экономическом развитии страны.

– Но они этого не делают. Наоборот, государство на них затрачивает большие деньги. Учитывая еще трудовую эмиграцию из Молдовы заграницу, в которой участвуют, в основном, молодые, трудоспособные граждане, в стране создается крайне напряжённая, негативная социальная ситуация, – подчеркнул депутат Парламента РМ.

7 декабря 1987 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, в которой постановила отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для достижения цели создания международного общества, свободного от наркомании.