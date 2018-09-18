“Молодая гвардия” ПСРМ рассказала о нечеловеческих условиях проживания в студенческих общежитиях (ВИДЕО)

Железные кровати, оборванные обои, щели в оконных рамах, в которые можно просунуть ладонь, ванные и туалеты в жутком состоянии, клопы, тараканы и крысы – в таких жутких условиях сегодня вынуждены проживать большинство молдавских студентов, размещенных в общежитиях.

Об этом в ходе пресс-конференции сегодня, 18 сентября, заявили представители “Молодой гвардии” Партии социалистов. Они посетовали, что с наступлением холодов учащимся приходится затыкать дыры в окнах ватой и всем, что подвернется под руку, и спать одетыми, чтобы не замерзнуть.

– Мы хотим теплые общежития без сквозняков и тараканов, хотим доступное образование без политики и коррупции. Мы – будущее этой страны, услышьте нас наконец! – воззвал один из участников пресс-конференции, студент Сергей.

Мунсоветник от Партии социалистов Виктор Поляков отметил, что бравые новости в подконтрольных власти СМИ сообщали об отремонтированных общежитиях, однако таких учреждений единицы, в то время как тех, которые остаются в жутком состоянии, – десятки.

По словам активистки “Молодой гвардии” Каролины Липской, сегодня стипендия у молдавских студентов составляет примерно 600-800 леев, из которых около 300 надо платить за общежитие, а практически все остальные деньги уходят на транспорт.

– На еду и одежду студентам денег не остаётся, поэтому им приходится работать, из-за чего они недостаточно времени отдают учебе. Это, а также то, что им приходится думать, как решить проблемы в общежитии, приводит к тому, что возрастает риск выхода из учебного заведения недостаточно хорошо подготовленного студента. Создается впечатление, что властям всё равно, кто спустя несколько лет будет делать им операции и консультировать по различным вопросам, – отметила она.

Поляков выразил уверенность, что денег, которые платят студенты за проживание в общежитии, должно хватить пусть не на капитальный, но хотя бы на текущий ремонт комнат. Он призвал учебные заведения полученные от студентов средства использовать исключительно на нужды общежитий, а компетентные органы – обратить внимание на то, как распределяются комнаты в учреждениях.