“Молодая гвардия” проведёт благотворительную акцию в поддержку жильцов рухнувшего дома в Атаках

“Молодая гвардия” проведёт благотворительную акцию в поддержку жильцов рухнувшего дома в Атаках

Молодёжное крыло Партии социалистов “Молодая гвардия” Окницкого района инициирует благотворительную акцию по сбору средств, одежды и продуктов питания для людей, которые лишились жилья после обрушения жилого дома в Атаках.  

– Меньше недели назад в Атаках обрушилась часть многоэтажного дома. Обошлось без жертв, но люди остались без крыши над головой и нуждаются в помощи. “Молодая Гвардия” Окницкого района инициирует благотворительную акцию по сбору средств, одежды и продуктов питания. Поддержим наших коллег и поможем людям в такой непростой ситуации! – сообщается на странице “Молодой гвардии” в социальной сети.

Акция в поддержку жильцов рухнувшего дома пройдёт с 27 июня по 4 июля.

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