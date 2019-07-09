“Молодая гвардия” отправила гуманитарную помощь пострадавшим в Атаках (ФОТО)

“Молодая гвардия” отправила гуманитарную помощь пострадавшим в Атаках (ФОТО)

Молодёжное крыло Партии социалистов “Молодая гвардия” Окницкого района инициировала благотворительную акцию по сбору средств для людей, которые лишились жилья после обрушения жилого дома в Атаках. Сегодня из Кишинёва была отправлена гуманитарная помощь десяткам семей, пострадавшим в ужасной трагедии.

Территориальные отделения “Молодой гвардии” из Кишинёва, Бельц, Флорештского, Новоаненского, Дондюшанского, Сорокского, Дрокиевского районов присоединились к благотворительной акции.

– Всеми территориальными организациями “Молодой гвардии” по всей республике молодежь собирала необходимые вещи, чтобы отослать помощь пострадавшим. Надеемся, что эти вещи им помогут. Благодарим всех, кто принял участие и не был равнодушным! – сообщается на странице организации в социальной сети.

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