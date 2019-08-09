“Молодая гвардия” и ансамбль “Рапсодия” проведут флешмобы к 75-летию освобождения Молдовы

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Молодёжное крыло Партии социалистов “Молодая гвардия” совместно с ансамблем “Рапсодия” во главе с Натальей Барабанщиковой проведут серию песенных флешмобов, приуроченных к 75-летию освобождения Молдовы от немецко-фашистских захватчиков.

Так, первый флешмоб состоится 10 августа, в 13.30, у главного офиса ГП “Почта Молдовы”, расположенного по бульвару Штефан чел Маре, 134. Участники флешмоба исполнят песню “Катюша”.

Второй флешмоб запланирован на 11 августа, в 17.30. Он состоится на территории общественного парка “Штефан чел Маре”, парк “А.С. Пушкина”, у фонтана. Участники исполнят песню “Смуглянка”.

Стоит отметить, что идея проведения флешмобов принадлежит общественной организации «ЗАРЯ – За русский язык», которая занимается и их организацией.