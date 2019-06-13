“Молодая гвардия” готова встать на защиту президента, парламента и правительства (DOC)

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К многочисленным сторонникам легитимного парламента во главе с Зинаидой Гречаный и нового правительства, руководимого Майей Санду, присоединилось и молодёжное крыло Партии социалистов “Молодая гвардия”. Активисты организации выступили с открытом письмом по этому поводу.

– Мы, молодёжное крыло Партии социалистов Республики Молдова, “Молодая гвардия”, выражаем искреннюю и глубокую благодарность депутатам Парламента РМ и президенту нашей Подины Игорю Николаевичу Додону за храбрость, непоколебимость и мужество, проявленные в эти сложные для всей нашей страны дни. Мы признаем и поддерживаем всецело органы центральной власти в лице Президента РМ Игоря Николаевича Додона, Парламента РМ под руководством спикера Зинаиды Петровны Гречаный, а также состав Правительства РМ и премьер-министра Майю Санду, – говорится в документе.

“Молодая гвардия” выразила готовность встать на защиту государственности и интересов легитимного избранных органов центральной власти Республики Молдова.