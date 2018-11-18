Молодая байкерша была сбита автомобилистом в коммуне Чореску (ВИДЕО)

В результате аварии девушка отделалась испугом.

Инцидент произошёл 15 ноября, приблизительно в 18.00, в коммуне Чореску, передаёт canal3.md. Согласно предварительным выводам, виновным в ДТП является водитель автомобиля марки Nissan, который не убедился в безопасности манёвра и резко выехал из второстепенной дороги. В результате этого он врезался в байкершу, которая двигалась по главной дороге.

По словам водителя легковушки, на девушке не было флуоресцентного жилета, из-за чего он её не увидел. На место происшествия прибыл экипаж Службы дорожно-транспортных происшествий. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Органы правопорядка расследуют это дело и устанавливают все обстоятельства случившегося. Виновному в ДТП грозит штраф в размере 1 500 леев с начислением 6 штрафных пунктов.