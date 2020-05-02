Молниеносная реакция: службы примарии Кишинёва устраняют последствия вчерашнего ливня (ФОТО, ВИДЕО)

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Уже вчера вечером службы примарии вышли на улицы столицы, чтобы устранить последствия проливного дождя, который смыл ряд улиц и тротуаров, а некоторые ливнёвки были затоплены. Работы продолжаются сегодня. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генпримар столицы Ион Чебан.

По его словам, вчера уровень воды поднялся на некоторых участках дороги из-за того, что городские ливневые канализации рассчитаны на 15 л/м² воды, а вчера местами объём воды достигал 22-23 л. Несмотря на это, все ливнёвки были проверены и очищены. Кроме того, все места с высоким риском затопления были помечены на карте. Водителей призывают объезжать эти зоны.

– По данным Государственной гидрометеорологической службы, дожди ожидаются сегодня и в ближайшие дни. В связи с этим мы призываем граждан быть внимательными и не оставлять машины под деревьями, – написал Чебан.

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