Молниеносная реакция: по распоряжению примара панорамную аллею на Чеканах очистили от окурков и мусора (ФОТО)

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Оперативную реакцию продемонстрировал генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан после того, как в социальных сетях появилась информация о беспорядке на панорамной аллее, расположенной на улице Мария Драган в столичном секторе Чеканы. В праздничные дни рабочие очистили территорию от окурков и мусора.

– Там было обустроено прекрасное место, где граждане могут отдыхать и любоваться городом с высоты. На территории установлены скамейки, детская площадка и корзины для мусора. Я рассчитываю на здравый смысл людей и осознание необходимости сохранять чистоту. Власти создают условия, а мы все должны заботиться о местах, где работаем, гуляем и отдыхаем. Комфорт в городе может создавать и сохранять каждый из нас, – написал градоначальник на своей странице в социальной сети.

Он отметил, что в противном случае власти будут вынуждены применять строгое наказание и штрафовать тех, кто устраивает беспорядок и мусорит в общественных местах. В связи с этим будут установлены камеры видеонаблюдения.