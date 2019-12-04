Moldsilva выставит на продажу 50 тысяч ёлок: сколько будут стоить хвойные красавицы

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К предстоящим зимним праздникам агентство “Moldsilva” предложит на продажу более 52 тысяч новогодних ёлок. Из них – 48 000 елей, 3 700 сосен и более 6 000 ёлочных композиций.

Большее количество деревьев предложат лесоводческие предприятия Единец, Калараша, Кишинёва, Бендер, Хынчешт и ​​Ниспорен, передаёт moldpres.md.

Высота деревьев варьируется от 1 до 4 метров. Наиболее востребованы хвойные породы около 1,5 м: на продажу готовится более 23 тысяч деревьев такой высоты. На подведомственных агентству “Moldsilva” лесных предприятиях цена на сосну начинается от 56 леев за метр, на ель – от 44 леев за метр, на композиции – от 8 леев за штуку. Как уточнили в агентстве, по сравнению с предыдущими годами цены выросли (от 36 леев за метр).

Стоит отметить, что несанкционированный сруб хвойных деревьев наказывается штрафом в размере от 40 до 50 условных единиц для физических лиц, и от 400 до 500 условных единиц для юридических лиц.