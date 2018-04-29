Молдову включили в топ-10 стран, которые следует посетить в этом году

Рейтинг составил туристический сайт Traveling Top Tens.

В списке наша страна заняла 9 строчку. Авторы рейтинга отметили, что Молдова – наименее посещаемая страна Европы, и подчеркнули, что Кишинев не так интерес для экскурсионного отдыха, чего нельзя сказать о винодельнях республики.

– Самая известная из них – Малые Милешты, где располагаются около 200 км подземных тоннелей. Другие достопримечательности, которые следует увидеть, – монастырь Кэприяна и пещеры в Старом Оргееве, – подчеркнули также составители.

На первом месте в рейтинге расположилась Албания, следом – Киргизия и Куба. В топ-5 также вошли Косово и Грузия. На шестой строчке расположился Тайвань, а после него – Гана и Уругвай. Последнее место занял Казахстан, пишет tv8.md.