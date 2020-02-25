Молдову посетит Валентина Матвиенко. Официально приглашены и Владимир Путин, и российский премьер

Молдову посетит Валентина Матвиенко. Официально приглашены и Владимир Путин, и российский премьер

Об этом Игорь Додон заявил в рамках “Прямой линии” на телеканале “Первый в Молдове”. 

Глава государства отметил, что Молдову в ближайшее время посетит Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Кроме того, Игорь Додон пригласил с визитом в нашу страну Президента Российской Федерации Владимира Путина, а Ион Кику – российского премьера. Власти страны надеются, что эти высокие гости также в скором времени посетят Молдову.

Игорь Додон также выразил надежду, что в рамках этих визитов может быть подписано соглашение о социальных гарантиях между Молдовой и Россией, которое позволит нашим согражданам, работающим в России и имеющим трудовой стаж там, рассчитывать на пенсии дома.

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