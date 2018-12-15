Молдову посетит группа депутатов Госдумы РФ

Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Стороны обсудили итоги уходящего года в двусторонних отношениях, подчеркнули их высокую динамику и хорошие перспективы для дальнейшего углубления, в первую очередь, в торговле и экономике.

– Отметили начало практической реализации договоренностей с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в вопросе амнистии для молдавских мигрантов. В частности, приветствовали начало широкой информационной кампании и активную работу колл-центров, куда ежедневно обращаются сотни граждан Молдовы, – сообщил на своей странице в соцсети президент.

Глава государства и руководитель дипломатической миссии говорили также о предстоящем 20-21 декабря рабочем визите в Молдову группы депутатов Государственной Думы РФ во главе с вице-спикером Петром Толстым. Планируется, что представители всех фракций Госдумы посетят также регионы Молдовы, в том числе Гагаузскую автономию.

В контексте внутренней политики РМ Игорь Додон рассказал российскому послу о скором начале избирательной кампании и подчеркнул необходимость проведения прозрачных и справедливых парламентских выборов. А в контексте внешней политики отметил успешное начало реализации президентской стратегии по выстраиванию сбалансированных отношений между Востоком и Западом на основе конституционного принципа постоянного нейтралитета.

– Подчеркнул, что внешние партнеры с уважением принимают позицию Президента, поэтому реализация стратегии продолжится и в будущем, – подытожил он.