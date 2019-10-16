Молдову окутал густой туман: водителей призывают быть осторожными

Молдову окутал густой туман: водителей призывают быть осторожными

НИП призывает водителей быть предельно осторожными в связи с тем, что Государственная гидрометеорологическая служба объявила на сегодня жёлтый код метеоопаснсоти из-за тумана.

Национальный инспекторат патрулирования (НИП) напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости проявлять максимум внимания на дорогах, а перед тем, как выехать, узнавать о погодных условиях и состоянии дороги. В чрезвычайных ситуациях гражданам следует звонить в Службу 112.

Напомним, что жёлтый код метеоопасности, объявленный вчера ГГС, действует до 12.00 сегодняшнего дня.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md