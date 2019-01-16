Молдову накроет новая волна снегопадов: что обещают синоптики (ФОТО)

Снежная буря вновь накроет Молдову. Синоптики сообщили, что сегодня частично будет идти снег на территории всей страны, а столбики термометров опустятся до -11 градусов.

Согласно прогнозу погоды, сегодня, 16 января, на всей территории страны пройдут осадки в виде снега, пишет protv.md. На севере температура воздуха составит -2 градуса днём и -11 градусов ночью.

В центральных районах Молдовы столбики термометров понизятся до -9 градусов в ночное время суток, а в дневное время суток температура воздуха составит до +2 градусов. На юге страны ожидается менее суровый мороз: до – 7 ночью, а днём термометры покажут до +3 градусов.

В столице ожидается +2 градуса днём и -7 градусов ночью. Временами идёт снег, а на очищенных участках дороги вновь образовался тонкий слой снега.