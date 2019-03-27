«Молдовагаз» вводит новую систему считывания и передачи данных газовых счетчиков

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В целях повышения качества услуг, оказываемых потребителям, поставщик природного газа АО «Молдовагаз» совместно с операторами распределительных газовых сетей страны реализуют проект установки оборудования для считывания и передачи данных счетчиков – так называемый радио модуль. Об этом говорится в сообщении для прессы предприятия.

Ведомство отмечает, что внедрение новой автоматизированной системы сведет к минимуму ошибки при считывании данных счетчиков, а граждане будут оплачивать ровно столько кубов газа, сколько они потребили. Ежемесячное считывание данных контроллером больше не будет требоваться, и потребитель не будет беспокоиться о передаче показаний счетчика в случае невозможности обеспечения контроллеру доступа к месту потребления. Внедрение программы начнется уже в этом году в муниципии Кишинев.

Стоит напомнить, что в настоящее время используются два способа чтения показаний счетчика: их прямое чтение оператором в жилище потребителя или косвенное чтение, представленное потребителем. Прямое чтение показателей счетчика оператором происходит двумя способами: путем фотографирования данных счетчика в жилище потребителя или дистанционное чтение через радио модули. При отсутствии доступа к месту потребления, косвенное считывание показаний происходит одним из 4 удобных для потребителя способов: показания счетчика передаются путем указывания их в счет-фактуре при её оплате (указываются первые 5 цифр черного диска счетчика); показания передаются при оплате фактуры через интернет-банкинг; показания передаются при звонке в колл-центр; показания передаются через сайт www.chisinaugaz.md, в рубрике «Онлайн сервис сбора данных».