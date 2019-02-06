«Молдовагаз»: В феврале будет изменена система фактурирования поставленного в январе газа

«Молдовагаз»: В феврале будет изменена система фактурирования поставленного в январе газа

АО «Молдовагаз» информирует всех своих бытовых потребителей природного газа, физических лиц, что в феврале текущего года будет изменена система фактурирования поставленного газа за январь 2019 года. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, в связи с обновлением базы данных газовой информационной системы и в целях улучшения качества оказываемых услуг конечным потребителям природного газа, в феврале текущего года квитанции с задолженностью за январь 2019 года будут распределены физическим лицам позже.

Срок оплаты задолженности будет указан в квитанции и также будет смещен. Начиная с марта 2019 года, система выдачи квитанций физическим лицам, а также сроки оплаты будут производиться в обычном порядке.

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