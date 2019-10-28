“Молдовагаз” – столичным потребителям: необходимо перезаключить договора на поставку газа

“Молдовагаз” – столичным потребителям: необходимо перезаключить договора на поставку газа

АО “Молдовагаз” выступает с информацией для потребителей услуг из Кишинёва о необходимости перезаключения договора нового образца. 

Так, потребителей, заключивших контракты на поставку природного газа до 2013 года, ожидают в Центре по работе с потребителями АО “Молдовагаз” по ул. Пушкина, 64, с понедельника по пятницу, с 08:00 до 18:00 (без перерыва) и в субботу с 08:00 до 13:00.

Для подписания договора на поставку газа, пишет realitatea.md, потребитель, собственник и/или представитель собственника (на основании заверенной нотариально доверенности) должны предъявить следующие документы (оригиналы и копии):

  • удостоверение личности;
  • документ собственности с печатью территориального кадастрового управления (договор купли-продажи, инвестиционный договор, договор дарения/наследования, договор приватизации).

Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефонам (022) 578-192, (022) 578-193, (022) 578-155, (022) 578-049, (022) 262-349, (022) 262-342.

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