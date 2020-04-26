“Молдовагаз”: с понедельника возобновляет деятельность Центр по работе с потребителями

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Центр по работе с потребителями АО “Молдовагаз”, расположенный по улице Пушкина, 64, возобновляет свою деятельность в особом режиме, начиная с понедельника, 27 апреля. На первом этапе к приему и обработке будут приниматься заявки по учету и пересмотру показаний счетчиков, а также по суммам к оплате и фактическому проведению платежей. Одновременно начнет свою деятельность и филиал коммерческого банка „Victoriabank”, который находится в том же помещении.

Время приема посетителей – с 08.00 до 17.00, с обеденным перерывом с 12.00 до 13.00. Центры по работе с потребителями, расположенные вне пределов Кишинева, возобновят работу после особого распоряжения.

Все сотрудники кишиневского Центра обеспечены индивидуальными средствами защиты, включая маски и одноразовые перчатки. При входе и в самом помещении для потребителей установлены санитайзеры для дезинфекции рук.

– Призываем посетителей Центра строго соблюдать нормы санитарной дистанции не менее, чем в 2 метра, а также беспрекословно выполнять указания администраторов по поводу доступа в помещение. Приносим свои извинения в связи с возможными неудобствами, но в этом отношении мы исходим из правил эпидемиологической безопасности, – говорится в сообщении для прессы ведомства.

Стоит напомнить, что показания счетчика можно направить через www.moldovagaz.md как в специальном окне в рубрике “Потребители”, так и во время оплаты онлайн, а также посредством сайта АО “Молдовагаз”. Кроме этого, недавно было запущено и приложение Viber ChatBot, которое также позволяет отправку данных.

Другим способом является телефонный звонок в территориальное газораспределительное предприятие. Эти инструменты дают возможность потребителю самостоятельно передать данные счетчиков дистанционно, быстро и безопасно. Показания приборов учета считываются и принимаются, начиная с 25 числа каждого месяца.

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