«Молдовагаз» рекомендует клиентам оплачивать счета онлайн во избежание распространения COVID-19

«Молдовагаз» рекомендует клиентам оплачивать счета онлайн во избежание распространения COVID-19

АО «Молдовагаз» опубликовало список рекомендаций для своих клиентов в контексте эпидемиологической ситуации в Республике Молдова, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

Так, представители АО «Молдовагаз» настоятельно рекомендуют:

  1. Использовать при входе в Центр по работе с потребителями средства гигиены: мыть руки с мылом и водой, использовать дезинфицирующее средство и другие доступные растворы.
  2. Соблюдать расстояние не меньше 2 метров между людьми.
  3. Использовать одноразовую салфетку при кашле и/или чихании.
  4. При необходимости использовать одноразовые перчатки и/или медицинские маски.
  5. Отложить посещение Центра по работе с потребителями в случае, если клиент может решить дистанционно свою проблему.
  6. Посетить официальный сайт www.moldovagaz.md для того, чтобы найти альтернативное дистанционное решение проблемы, например разделы: «Контакты»«Центры по работе с потребителями»«Часто задаваемые вопросы».
  7. Использовать онлайн-способы оплаты счетов за потребленный природный газ, такие как интернет-банкинг, предлагаемый коммерческими банками Республики Молдова: Energbank, Moldinconbank, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, FinComBank, Comerțbank, Eximbank, Mobiasbanca, EuroCreditBank и/или платежные веб-страницы RunPayPaynet и Qiwi.

АО «Молдовагаз» отмечает, что в данной ситуации п. 104 Постановления о природном газе («План действий в чрезвычайных ситуациях на рынке природного газа») применяться не будет, однако убедительно просит своих потребителей выполнить в срок свои финансовые обязательства перед поставщиком.

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