“Молдовагаз” перечислит на открытый примарией счёт 100 тысяч леев

“Молдовагаз” перечислит на открытый примарией счёт 100 тысяч леев

АО “Молдовагаз” перечислит 100 тысяч леев на специальный банковский счет, открытый примарией Кишинева.

Такое распоряжение издал председатель предприятия Вадим Чебан. Средства выделяются на поддержку усилий в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее мы сообщали, что примария Кишинёва открыла банковский счёт для пожертвований на борьбу с коронавирусом. Средства будут направлены на покупку масок, перчаток, дезинфицирующих средств и средств защиты.

Напомним, вчера АО “Молдовагаз” объявило, что на время действия предупреждения эпидемиологической опасности в связи с COVID-19 не будут производиться отключения потребителей от газовой системы.

 

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