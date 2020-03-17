“Молдовагаз” перечислит на открытый примарией счёт 100 тысяч леев

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АО “Молдовагаз” перечислит 100 тысяч леев на специальный банковский счет, открытый примарией Кишинева.

Такое распоряжение издал председатель предприятия Вадим Чебан. Средства выделяются на поддержку усилий в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее мы сообщали, что примария Кишинёва открыла банковский счёт для пожертвований на борьбу с коронавирусом. Средства будут направлены на покупку масок, перчаток, дезинфицирующих средств и средств защиты.

Напомним, вчера АО “Молдовагаз” объявило, что на время действия предупреждения эпидемиологической опасности в связи с COVID-19 не будут производиться отключения потребителей от газовой системы.