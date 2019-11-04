“Молдовагаз” напоминает потребителям о правилах безопасности при использовании газового оборудования

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После сильного пожара на Ботанике АО “Молдовагаз” напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил и норм техники безопасности при использовании газа в быту.

На предприятии также напомнили, что в последние годы произошло несколько инцидентов из-за несоблюдения правил безопасности при использовании газового оборудования. В связи с началом отопительного сезона на сайте ведомства был опубликован ряд правил, соблюдение которых убережёт жителей от возможной трагедии.

Если вы почувствовали запах газа:

Немедленно отключите все газовые приборы

Откройте окна и двери, чтобы проветрить помещение

Выведите из здания всех людей

Звоните 904

Не зажигайте огонь

Не курите

Не подключайте и не отключайте электроприборы, не включайте свет

Чтобы предотвратить трагедию, необходимо знать и соблюдать следующее:

Запрещается подключаться к газовым сетям самостоятельно, в отсутствие специалиста

Запрещается устанавливать котёл, плиту или другое газовое оборудование самостоятельно

Запрещается самостоятельно ремонтировать или модифицировать газовое оборудование

Запрещается установка или перенос газовых приборов на балкон

В случае внезапного прекращения подачи газа немедленно закройте все клапаны газовых установок и позвоните по номеру 904

В случае какой-либо неисправности звоните 904

Запрещается перекрывать вытяжную и вентиляционную системы. Вы должны обеспечить свободную циркуляцию воздуха в помещении

Запрещается отключать систему защиты и регулировки газовой установки самостоятельно

Запрещается покидать квартиру при включённой газовой плите

Запрещается использовать газовую плиту или печь для обогрева помещения

Запрещается спать в комнате, где есть газовые установки

Детям запрещается пользоваться или играть вблизи газовой установки

Запрещается искать источник утечки газа с помощью огня

Запрещается использовать газовые плиты или печи, если на их поверхности появились трещины