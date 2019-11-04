“Молдовагаз” напоминает потребителям о правилах безопасности при использовании газового оборудования

После сильного пожара на Ботанике АО “Молдовагаз” напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил и норм техники безопасности при использовании газа в быту.
На предприятии также напомнили, что в последние годы произошло несколько инцидентов из-за несоблюдения правил безопасности при использовании газового оборудования. В связи с началом отопительного сезона на сайте ведомства был опубликован ряд правил, соблюдение которых убережёт жителей от возможной трагедии.
Если вы почувствовали запах газа:
- Немедленно отключите все газовые приборы
- Откройте окна и двери, чтобы проветрить помещение
- Выведите из здания всех людей
- Звоните 904
- Не зажигайте огонь
- Не курите
- Не подключайте и не отключайте электроприборы, не включайте свет
Чтобы предотвратить трагедию, необходимо знать и соблюдать следующее:
- Запрещается подключаться к газовым сетям самостоятельно, в отсутствие специалиста
- Запрещается устанавливать котёл, плиту или другое газовое оборудование самостоятельно
- Запрещается самостоятельно ремонтировать или модифицировать газовое оборудование
- Запрещается установка или перенос газовых приборов на балкон
- В случае внезапного прекращения подачи газа немедленно закройте все клапаны газовых установок и позвоните по номеру 904
- В случае какой-либо неисправности звоните 904
- Запрещается перекрывать вытяжную и вентиляционную системы. Вы должны обеспечить свободную циркуляцию воздуха в помещении
- Запрещается отключать систему защиты и регулировки газовой установки самостоятельно
- Запрещается покидать квартиру при включённой газовой плите
- Запрещается использовать газовую плиту или печь для обогрева помещения
- Запрещается спать в комнате, где есть газовые установки
- Детям запрещается пользоваться или играть вблизи газовой установки
- Запрещается искать источник утечки газа с помощью огня
- Запрещается использовать газовые плиты или печи, если на их поверхности появились трещины
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