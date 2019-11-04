“Молдовагаз” напоминает потребителям о правилах безопасности при использовании газового оборудования

“Молдовагаз” напоминает потребителям о правилах безопасности при использовании газового оборудования

После сильного пожара на Ботанике АО “Молдовагаз” напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил и норм техники безопасности при использовании газа в быту.

На предприятии также напомнили, что в последние годы произошло несколько инцидентов из-за несоблюдения правил безопасности при использовании газового оборудования. В связи с началом отопительного сезона на сайте ведомства был опубликован ряд правил, соблюдение которых убережёт жителей от возможной трагедии.

Если вы почувствовали запах газа:

  • Немедленно отключите все газовые приборы
  • Откройте окна и двери, чтобы проветрить помещение
  • Выведите из здания всех людей
  • Звоните 904
  • Не зажигайте огонь
  • Не курите
  • Не подключайте и не отключайте электроприборы, не включайте свет

Чтобы предотвратить трагедию, необходимо знать и соблюдать следующее:

  • Запрещается подключаться к газовым сетям самостоятельно, в отсутствие специалиста
  • Запрещается устанавливать котёл, плиту или другое газовое оборудование самостоятельно
  • Запрещается самостоятельно ремонтировать или модифицировать газовое оборудование
  • Запрещается установка или перенос газовых приборов на балкон
  • В случае внезапного прекращения подачи газа немедленно закройте все клапаны газовых установок и позвоните по номеру 904
  • В случае какой-либо неисправности звоните 904
  • Запрещается перекрывать вытяжную и вентиляционную системы. Вы должны обеспечить свободную циркуляцию воздуха в помещении
  • Запрещается отключать систему защиты и регулировки газовой установки самостоятельно
  • Запрещается покидать квартиру при включённой газовой плите
  • Запрещается использовать газовую плиту или печь для обогрева помещения
  • Запрещается спать в комнате, где есть газовые установки
  • Детям запрещается пользоваться или играть вблизи газовой установки
  • Запрещается искать источник утечки газа с помощью огня
  • Запрещается использовать газовые плиты или печи, если на их поверхности появились трещины
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