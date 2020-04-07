“Молдовагаз”: граждане могут передать показания счётчиков онлайн

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Исходя из эпидемиологической ситуации в стране, руководство предприятия “Молдовагаз” считает необходимым свести к минимуму физический контакт между контроллерами и конечными потребителями. Граждане могут передать онлайн показания счётчика природного газа.

Текущие показания газового счётчика можно самостоятельно оставить на сайте www.moldovagaz.md. Зайдя в подрубрику “Передать показания счётчика” в рубрике “Потребители”, пользователю необходимо заполнить несколько полей, включая номер лицевого счёта, показания прибора учёта, название оператора газораспределительной системы, а также свой номер телефона. После обработки счёт будет отправлен на адрес электронной почты потребителя. Потребитель также может переслать показания, отправив SMS или позвонив по телефону в региональное газораспределительное предприятие.

Данные могут быть переданы и при оплате счёта посредством сайта предприятия, а также мессенджеров. Тем потребителям, чьи счётчики не снабжены телеметрической системой считывания показаний, звонят по телефону специалисты АО “Молдовагаз” для их дистанционного получения.

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