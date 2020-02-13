Молдова запретила ввоз яиц и куриного мяса из Украины для недопущения распространения птичьего гриппа

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Импорт яиц, мяса птицы и мясных продуктов из Украины будет временно запрещён. Такая мера будет действовать до тех пор, пока Всемирная организация по охране здоровья животных не объявит соседнюю страну свободной от птичьего гриппа. Это решение было принято в среду Правительством Республики Молдова.

Согласно проекту решения кабинета министров, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) будет контролировать и проверять каждый запрос экономических агентов на импорт соответствующих продуктов, независимо от их страны происхождения. А Республиканский ветеринарный диагностический центр должен в срочном порядке изучать пробы в случаях подозрения на птичий грипп. Кроме того, таможенники на молдо-украинской границе должны тщательно проверять транспортные средства, а в случаях обнаружения яиц или мяса птицы, конфисковывать их.

По данным Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, в Молдове имеется достаточное внутреннее производство, чтобы удовлетворить спрос граждан. Премьер-министр Ион Кику, в свою очередь, отметил, что эта мера никак не должна повлиять на динамику цен в РМ, передаёт agora.md.

Стоит отметить, что в 2019 году из 18 407 тонн мяса птицы и продуктов из птицы, импортированных в Республику Молдова, 14 654 тонн поступило из Украины.