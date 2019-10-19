Молдова заняла 64 место в рейтинге безопасности для женщин

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Среди 167 государств наша страна оказалась на 64 строчке в рейтинге стран мира, наиболее безопасных и комфортных для женщин. Автор исследования – американский журнал “National Geographic”.

Самыми безопасными для жизни женщин странами названы Норвегия, Швейцария и Финляндия. Также в первую десятку смогли попасть Дания, Исландия, Австрия, Великобритания, Люксембург, Швеция и Нидерланды, пишет regnum.ru.

Среди стран-соседей авторы рейтинга присудили Румынии 53 место, а Украине – 105. Россия расположилась на 51 месте.

Наименее безопасными и комфортными для жизни женщин признаны Йемен, Афганистан, Сирия, Пакистан и Южный Судан.