Молдова занимает шестое место в мире по объёму экспорта ореха

0

Мировой рынок экспорта орехов составляет около 2,5 миллиарда долларов США в год, а на Республику Молдова приходятся 4,3% этого рынка, с ежегодным объемом экспорта ореха в 100-120 млн долларов. Об этом рассказал экономист Вячеслав Ионицэ.

По его словам, орехи играют важную роль в экспорте сельскохозяйственной продукции из Республики Молдова. Таким образом, объем экспорта ореха больше, чем экспорт всех фруктов и семечковых культур, вместе взятых. Крупнейшим экспортером ореха в мире являются Соединенные Штаты Америки, доля которых в общем объеме экспорта составляет 39,5%, за ними следует Мексика с 22,5%. Украина занимает пятое место с 5,3%, передаёт moldpres.md.

Согласно данным Национального бюро статистики Республики Молдова, в 2017 году общая площадь плантаций ореха в Молдове составила 24 тысяч гектаров, а годовой урожай ореха составляет от 18 до 40 тысяч тонн, в зависимости от климатических условий. Недавно производители орехов обратились за государственными субсидиями на закладку новых плантаций.

– Затраты на закладку плантации грецкого ореха различаются. Так, на 100-125 деревьев на гектар необходимы субсидии в размере 14 тысяч леев, для 126-178 деревьев – 20 тысяч леев, а для 178-358 деревьев – 30 тысяч леев на гектар. Поэтому расходы отличаются. Чем плотнее закладка, тем больше субсидий необходимо. В то же время, нужно, чтобы производители перешли на инновационные методы производства и на новые сорта. Часто производители создают сады грецкого ореха без учета производительности сортов, – заявил председатель Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур Олег Тырсынэ.